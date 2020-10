Queli BELLA

Fraîchement diplômée d'un Master 2 Droit et Management, spécialisé Responsabilité Sociale, Environnementale & Développement Durable de l'Entreprise, je suis ouverte à de nouvelles opportunités.



Mon choix se porte vers le recrutement, afin de mieux cerner les problématiques de Gestion des Ressources Humaines.

Travailler avec l'humain et intégrer de nouvelles entreprises dynamiques et innovantes m'intéressent tout particulièrement !



Mes compétences :

Prospection

Recrutement

Formation

Conseil en recrutement

Negociation de contrat

Sensibilisation au handicap

Ingenierie

Industriel

Sourcing

Energie