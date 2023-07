Djamal TALBI

Mes expériences dans l’environnement de la production, des achats et de la qualité sécurité environnement m’ont apporté une vision très opérationnelle de l’entreprise, ainsi que des problématiques liées aux organisations transverses par l’implication de toutes les parties intéressées.

Fort de ma disponibilité, de ma polyvalence et de mon autonomie dans l’organisation et le pilotage d’activités, je peux apporter mon expertise dans des domaines variés de gestion de projet, d’organisation et de management.