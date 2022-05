Pascale QUENNEHEN, gérante du cabinet IBAN SERVICES depuis 7 ans. Amoureuse de la communication et du partage, les relations humaines font parties intégrantes de ma vie, d'où le choix de mon activité de formation et Team Building. Travaillant avec les grands comptes marocains et internationaux, IBAN SERVICES peut à ce jour prétendre être un acteur sur la marché.



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Communication

Accompagnement

Coaching

Management