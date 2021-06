Quenot DAVID

Responsable des Achats pour l'ensemble des besoins (Services, Travaux, Pédagogie, Formation), soumis aux règles de la Commande Publique selon le Décret du 25 Mars 2016

En charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments sur 3 sites (30 000 m2) pour les activités de l'Enseignement, de la Recherche et administratif.

Référent Sécurité des personnes et des biens.

Commercialisation (location de salles et Amphis) aux entreprises extérieures... manifestations, enseignement, réunions publiques, séminaires, journées partenaires etc..



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Aisance relationelle

Négociation achats