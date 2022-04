Carinne FRANCOIS-HAUGRIN

Au cours de mes expériences, j'ai acquis des compétences dans tous les domaines de la chaîne logistique :

* Approvisionnement

- Recherche de fournisseurs à l'international

- Validation des contrats d'achat (quantité / prix)

- Etablissement des cotations

- Gestion physique et théorique des stocks



*Administration des ventes

- Saisie et validation des commandes clients

- Suivi des commandes jusqu'à la livraison

- Elaboration des factures et des avoirs

- Résolution des litiges clients



* Logistique

- Etablissement et traitement des documents de transportimport/export

- Suivi des stocks et élaboration des prix de revient import

- Relation avec les transporteurs (maritimes et routiers)

- Suivi des rotations des conteneurs maritimes (gestion des surestaries)

- Contrôle et validation des factures transporteurs



* Comptable

- Etablissement des factures clients

- Enregistrement des règlements

- Recouvrement des créances



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Administration des ventes import export

Agroalimentaire

Approvisionnement

As400

COMMERCE

Commerce international

Export

Gestion des flux

Import Export

Incoterms

International

Logistique

SAP

Ventes

Microsoft PowerPoint

Sage

Transport international