Quentin ALLAIRE

Depuis le 12 août 2015, j'ai intégré le groupe Elis, en tant qu'adjoint responsable de production sur le site industriel de Magic Rambo à Meaux.

J'ai quotidiennement une ligne de finition sous ma responsabilité représentant 25 personnes en moyenne, ainsi que l'ensemble de l'atelier 2 à 4 fois par semaine. (100personnes environ)

Expérience très formatrice, car dans ce job il n'y a pas que la gestion de production ou l'amélioration continue, il y a toutes les facettes du métier de responsable d'atelier, partie RH par le recrutement, la partie managériale , gestion de conflit, validation des heures etc..., une partie gestion avec l'approvisionnement en consommable de production, analyse, commande, relation commerciale avec les fournisseurs etc...

En clair une autonomisation naturelle qui challenge au quotidien, et une présence terrain indispensable et Riche.

Bilan 2016 positif avec des résultats très satisfaisant sur ma ligne de production et sur l'atelier en terme de productivité, récompensé par le prix de la meilleure productivité groupe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion de production