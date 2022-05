Quentin BARRÉ

J'ai effectué un BTS Services informatiques aux organisation (BAC+2)après un premier semestre ou j'ai fait aussi bien du développement que du réseau, j'ai choisi la spécialité SISR (Solution d'infrastructure système et réseaux) car les débouchés de ce secteur m'intéressent. En effet, je suis intéressé par la gestion d'un parc informatique et l'assistance aux utilisateurs. Les cours étaient divisés en deux parties : une partie système et une partie réseaux. Dans la partie système, la formation portait sur la mise en place de serveurs (DHCP, DNS, Serveur Web, ...) aussi bien sous Linux que sous Windows Server. Concernant ce dernier, j'ai aussi travaillé sur l'Active Directory ainsi que la mise en place de GPO. Enfin, ma formation m'a fait acquérir quelques notions en scripting bash et Powershell.



Dans la partie Réseaux de mon BTS, j'ai d’abord appris à mettre en place l'adressage d'un parc informatique. Par la suite, la configuration d'un routeur (routage dynamique OSPF, interfaces virtuelles) et d'un switch (attribution de VLAN, trunk,..) (nous avons travaillé sur du matériel CISCO).



Afin de compléter la partie théorique de ma formation, j'ai effectué 2 stages (en fin de première année et en deuxième année) d'une durée totale de 5 semaines chacun. Ces stages mon permis de mettre en pratique les connaissances vues en cours et de comprendre l'infrastructure d'une entreprise. Durant mon stage de deuxième année, j'ai mis en place un serveur OCS/GLPI.







Mes compétences :

Microsoft Windows Server

GNU/Linux

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

MySQL

Microsoft Windows

Active Directory

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Windows 7

Linux Debian

LAN/WAN > VLAN

HTML

C++