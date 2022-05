Quentin BARRÉ

Ingénieur Génie des Systèmes Mécaniques - Spécialité : Modélisation et Optimisation des produits et Systèmes. Je souhaiterais utiliser mes connaissances mécanique généraliste et numérique dans le domaine de l'énergie ou du transport afin d'intégrer un bureau de recherche



Compétences mécaniques :

Mécanique des vibrations, Résistance des matériaux, Mécanique des fluides incompressibles

Mécanique des solides déformables, Cinématique et dynamique des systèmes



Compétences numériques :

Analyse thermomécanique par la méthode des éléments finis

Modélisation de crash et l'analyse d'impacts







