Quentin BATARD

Je suis actuellement en première année de BTS Design de Communication, Espace et Volume (DCEV) à l'Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile (ESAAT) et suis à la recherche d'un stage d'une durée de six à huit semaines entre le 19 mai et le 11 juillet 2014.



Je souhaiterais bénéficier de votre expérience dans le domaine du style, du design et de l'infographie.



Je désirerais de mon côté pouvoir mettre à votre disposition mes compétences graphiques et infographiques , tant dans le domaine de la communication que dans le design grâce à ma grande créativité et ma sensibilité artistique.



Motivé, curieux et sérieux, je souhaite que mon profil puisse retenir votre attention afin de m'offrir la possibilité d'effectuer ce stage.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sinceres salutations.







Mes compétences :

Graphisme

Infographie

Street Art

Danse