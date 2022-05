Quentin BEAUCHENE

Je ne suis pas un mouton à 5 pattes mais plutôt un caméléon capable de naviguer parmi les différentes instances en place autour de tout projet digital learning.

Mon parcours atypique et mes compétences transversales Formation / Technologie du web / Conduite du changement me permette d'avoir le recul nécessaire à la gestion des projets et au management humain.

Professionnalisme, rigueur et bienveillance sont mes atouts principaux pour la réussite des projets qui me sont confiés.

Enfin, ma curiosité me mène régulièrement à travailler sur les dernières technologies au service de la formation digitale : micro learning, réalité virtuelle et/ou augmentée, serious game...

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

gestion de projet

conduite du changement

serious game

Ux design

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Conception pédagogique

Management