Christelle KELLER

Diplômée d'un Master 2 de Droit Privé en apprentissage, spécialité Contrats et Contentieux, je recherche un poste de Juriste d'entreprise.



Suite à mes études universitaires, ponctuées de deux stages et d'une année d'alternance, j'ai eu la chance d'effectuer ma première expérience professionnelle en tant que Juriste d'entreprise au sein des sociétés LAFI puis ALSO. Les missions confiées lors de cette expérience professionnelle telles que la rédaction, négociation et approbation de différents types de contrats, le suivi des contrats, le suivi juridique des offres commerciales / marketing, analyser et répondre aux appels d’offres publics et privés et autres m’ont permis de renforcer mes compétences rédactionnelles et oratoires.



Rigueur, précision, analyse et sens du détail sont autant de compétences que je me suis attachée à développer et autant d'atouts qui me permettront de continuer d’exercer avec aisance un poste de Juriste d'entreprise.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit pénal

Droit immobilier

Droit des contrats

Droit social

Veille juridique

Analyse juridique

Rédaction juridique

Microsoft Word, Excel

Microsoft PowerPoint

Diplôme Prévention et Secours Civiques de niveau 1

LexisNexis, Dalloz, Doctrinal Plus, Lextenso, Lamy

Droit privé

Legalsuite