Christelle KELLER

Pure agency, leader en France des expertises de stratégie, conseil, AMOA, UX/UI, du développement, web, mobiles et objets connectés pour les plus grandes marques.



Avec plus de 50 collaborateurs experts en expérience utilisateur, Pure agency, séduit depuis 2008 les plus grandes marques telles que Voyages-sncf.com, Accor Hotels, Louvres Hotel, Darty, FNAC, Leroy Merlin, Rue du commerce, Clubs Bouygues Telecom, La Halle, Minelli, Wonderbox, Total, La Mutuelle Générale, Pixmania, La Redoute, Brand Alley, Price Minister, Metro… Et bien d’autres…



Le meilleur d’une agence Mobile First et la réassurance technique d’une ESN.

Pure Agency, filiale du Groupe Jouve Entreprise de Services Numériques, renforce sa capacité à accompagner les grands projets de transformation digitale.



Composée d’équipes pluridisciplinaires dotées de profils consultants AMOA, concepteurs Ergonomes, Designer, Webdesigners, experts en référencement, experts en Accessibilité, Intégrateurs HTML, Développeurs, de Chefs de projets et d’ingénieurs innovants pour trouver la solution à votre besoin.



Mes compétences :

Photoshop CS5

Illustrator CS5

In-design

X-press

Audition/Soutenance

Gestion d'équipe

Digital publishing

Web

Webdesign

Directrice Artistique

Ergonomie

Création graphique

Management

Développement informatique

Gestion de projet

CMS open source

Mobilité

Stratégie digitale

Directeur de création

Développement commercial

Lean ux

UX manager