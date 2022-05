Quentin BEAUVY

Fort de mon expérience dans l'événementiel d'entreprise au sein d'une agence locale, je suis depuis 2010 autoentrepreneur dans le développement et l'organisation d'événements sportifs et touristiques pour entreprises (team building, incentive, tourisme sportif...). Conscient de la ponctualité des besoins en ressources humaines dans le secteur de l'événementiel mais également que mes compétences organisationnelles et mes connaissances de l'environnement provençal pouvaient être un atout, ce statut en freelance m'est apparu comme la solution pour intégrer rapidement le secteur de l'événementiel d'entreprise. Aussi à l'aise dans les Calanques qu'à la découverte des villes provençales sous forme de challenges, j'ai fait du montage de projets événementiels ludiques et sportifs ma spécialité.



Je travaille avec de nombreuses agences pour qui je développe et encadre des produits exclusifs à la découverte du patrimoine local (urbain ou naturel) et à qui je garantit l'exclusivité et la confidentialité des contenus des programmes développés.



Mes compétences :

Créativité

Curiosité

Détermination

Enthousiasme

Professionnalisme

sérénité