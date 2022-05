Quentin BEZAULT

Je suis ingénieur en mécanique spécialisé dans le domaine de la mécatronique. La mécatronique regroupe les systèmes qui font appel à la fois à la mécanique, à l'électronique, et au logiciel embarqué.

Cette formation pluridisciplinaire et internationale me permet de comprendre des systèmes complexes en me basant sur différentes sources et interlocuteurs en français, anglais ou allemand.

Fort d'un tempérament combatif et autonome, je mène à bien les missions que l'on me confie, idéalement en équipe.



Mes compétences :

Proe

Matlab

LabVIEW CLAD

Mécatronique

Essais

Conception bancs d'essais

TestStand

TCP/IP

Simulink

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

LabVIEW

FPGA

DSP

DOORS

Calibration

C Programming Language

Bus CAN

ASCET