Quentin BINARD

Mes domaines de compétences :



Urbanisme opérationnel et réglementaire

Prospection de sites favorables à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques, de sites télécoms 3G/4G, et de supports de diffusion des médias (TNT & FM)

Négociation et gestion des contrats de bail auprès des bailleurs privés et des collectivités territoriales

Interface entre concepteurs de sites de télécoms/diffusion de médias, conducteurs de travaux et bailleurs, en préalable aux travaux d'installation des stations-relais



Négociation foncière pour des acquisitions de terrains et de bâtiments, dans le cadre d'opérations d'infrastructures déclarées d'utilité publique

Suivi administratif et juridique des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique



Rédaction de dossiers de candidature en réponse aux appels d'offres

Suivi de la rédaction des promesses de vente et des actes notariés



Conseil en Développement Durable



