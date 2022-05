Quentin BLESTEL

Diplômé du Bac STI génie Electrique, je me suis penché sur un tout autre domaine : la charpente/couverture puis la menuiserie.

De 2001 à 2011, je me suis forgé une expérience professionnelle dans divers région de France ainsi qu'en Suisse de façon à apprendre le métiers sous différentes visions.

Cette expérience à permis à mon entreprise de se diversifier dans son domaine d'action et ainsi répondre au plus grand nombre de besoins.

La prochaine évolution possible serait la "création d'aire de jeux sur mesure" chez les particuliers.



Mes compétences :

