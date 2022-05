Diplômé d'un Master en Business Development au sein de l'Ecole Supérieure de Commerce, ESCP Europe (Ex Novancia Business School Paris).



Je dispose aujourd'hui d'une expertise et de compétences en Business Développement, Marketing et Communication au sein d'environnements variés, allant de la PME, aux grands groupes de distributions.



Grâce a mon expertise dans les domaines du Développement d'Affaires et du Marketing, mon profil répond au besoin d'innovation des entreprises et ma compréhension des enjeux permet d'accélérer leur transformation. Je suis en mesure de définir leurs orientations stratégiques et de piloter leurs projets clés.



Quentin BOCQUET

Téléphone : 06.76.06.47.18

Mail : quentin.bocquet@live.fr

Web : http://www.quentin-bocquet.fr



Mes compétences :

Informatique

Business development

Management

Community management

Communication

Marketing

E-business

E-commerce

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Webmarketing