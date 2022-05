Quentin BOISSEAU

Etudiant à l'école IMERIR pour la formation de chef de projet en robotique et informatique (BAC +5), je démarre une activité de développeur indépendant. Je suis dynamique et motivés, j'ai effectué quelques compétitions de robotique (challenge inter-IUT de Vierzon, coupe de France de la Ferté-Bernard) qui m'ont permis de développer mes compétences et savoir au delà de ce qui à été vu durant ma formation.



Mes compétences :

Cross compilation

Conception de cartes électroniques

automatique (continue et echantillonée)

C/C++

temps réel

Systèmes embarqués

réseau : TCP/IP, DHCP, PXE, apache

Windows et linux

Développement Android

Développement iOS

Arduino

VHDL

MATLAB

POO

Automates programmables

Qt

Python

Java