Quentin BORDIER

Ingénieur Agronome en Production végétale et environnement.



Actuellement conseiller cultures en seine maritime à la chambre d'agriculture.



Compétences :

-Conseil individuel et animation de groupe.

-Commercialisation et suivi de logiciel OAD.

- Informatique : MS office ; Publisher; Stat box ; Statgraphics ; R ; INDIGO ; Walnulcas ; surfer 8 ; Open-office

-Modélisation

-Langue: Anglais (Lu, parlé , écrit)

- Permis B / AFPS.



Activités extra professionnelles :

- Année2007/2008 : membre du CA de l'association ACEN (association caennaise des étudiants naturalistes).

- Pratique de la batterie et guitare dans un groupe / pratique du football en équipe.