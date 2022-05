Quentin BOUCHARDON

Actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine de l’infographie, je me permet de vous contacter

car votre entreprise correspond à mon projet de devenir Infographiste 3D. Motivé et dynamique, capable

d’innovation et d’audace créative, je saurais répondre à toutes vos attentes en matières graphiques et artistiques.

Diplômé d’un Bachelor 3D spécialité: images de synthèses, je suis autant à l’aise dans la modélisation que

dans l’éclairage, la texture ou l’animation. Polyvalent, je sais respecter et décliner une charte graphique afin d’en

optimiser la production tout en diminuant les temps de conception.

Durant toutes ces années de formation, j’ai acquis de solides connaissances dans la conception et la réalisation

de divers projets très variés autant visuellement que techniquement. Formé sur des logiciels tels que : Autodesk

3DsMax ( Modélisation, Animation ) Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ( Textures ) Adobe After Effects (

Post Production ) , Adobe Première Pro ( Montage ) j’ai pu acquérir une bonne maitrise dans la réalisation

d’animation 2D et 3D. En effet, avec une équipe formée de trois personnes et moi même nous avons dû réaliser

un film d’animation d’après un thème imposé : «The lucky drawbridge» où j’ai réaliser la modélisation des

personnages ainsi que des décors, et l’animation de plusieurs scènes complètes.

Maintenant diplômé et motivé, j’ai très rapidement entrevu la richesse qu’offrent les métiers d’infographie et

de conception 3D je suis décidé à continuer dans cette voie et me perfectionner d’avantage. Passionné de sports

extrêmes, de nature, d’architecture et de nouvelles technologies j’aime voir le fruit de mon imagination évolué

en trois dimensions.

Créativité, curiosité, rigueur et autonomie sont pour moi, les qualités nécessaires au bon déroulement des

missions et au succès des projets. Motivé, réactif et à l’écoute, je suis prêt a m’investir et à me former a de

nouvelles compétences théoriques et techniques, toujours dans le soucis du perfectionnement.



Mes compétences :

3D

Adobe After Effects

3D Studio Max

Modélisation 3D

Animation 3D

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

Conception 3D

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Final Cut Pro