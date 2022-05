Quentin BOUCHÉ

Jeune homme de 20 ans curieux, motivé et créatif. Diplômé du baccalauréat ES et du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA). Accepté au centre de formation AMIGRAF de Lille et recherche donc une entreprise pour un contrat d'apprentissage en alternance. La formation commence dès Septembre 2016. Les acivités des entreprises recherchées sont la publicité, la communication, l'animation (Ex: Ankama) et le webdesign.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Créativité

Communication orale

Ecriture