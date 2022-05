Quentin BOUDIER

Bonjour.



De formation BTS CPI (Conception de produit industriel)



Tres prochainement disponible, je suis actuellement en poste dans un bureau d’étude spécialisée d’échafaudage, couverture temporaire fixe et roulante, coffrage et etaiement.



Mes principales taches :



- Analyse des besoins client, pre-dimensionnement et mise en plan.

- Liste materiel.

- Note de calcul suivant normes en vigueures.

- Suivit de chantier.

- Conseil, appuis techniques.

- Relation clientèle



Chantiers references :



ARC de triomphe (2014) - Echafaudages suspendus + couvertures temporaires



CHATEAU de VERSAILLES (2011-2012) - Echafaudages + couvertures temporaires.



Villa belle vie (2012) - MONACO - Echafaudages + couvertures temporaires roulantes.



LES RESTOS DU COEUR (2011-2012) - Structure pour les scenes et podiums musciens + regies son et lumieres



Mylene Farmer tour (2012 -2013) - Structure pour les scenes et podiums musciens + regies son et lumieres



Et bien d autres ....



Mes compétences :

Conception de Produit Industriel

Plaquiste

Pack Office

Calcul ANSYS

Autocad -> 2012

Advance Design -> 2012

Calculmax

Grafsystem

Piscine - Construction & Entretien

Echafaudage

Coffrage

Etaiement