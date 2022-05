Quentin Bourbonnais, 21ans, permis B, étudiant en licence management des PME/PMI à Clermont-Ferrand.

Le management me plaît beaucoup : en étudiant le micro ou le macro-environnement, en établissant un diagnostic stratégique de l'entreprise pour mettre en lumière ses forces et faiblesses, on trouve des solutions efficaces aux problèmes rencontrés.

Passionné de sports (football, musculation),de cuisine, et de voyage, j'aimerai travailler dans ces milieux.

En attendant, je recherche un stage professionnalisant pour les mois de mars, avril, Mai, (Juin) 2015 pour pouvoir mettre en application mes études théoriques sur le terrain.

Actif, motivé, désireux de vous montrer mon savoir-faire et mes compétences, je suis à l'écoute de vos propositions. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

A très bien bientôt je l'espère.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel