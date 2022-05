Quentin BOUSREZ

3D Counting est une société de service en ingénierie informatique spécialisée dans la conception de caméras 3D et de logiciels sur mesure basés sur du traitement d'images, orientés métiers pour des applications dans des domaines tels que la sécurité, le marketing et les services.



Nous proposons notamment de la mesure précise et de l'analyse de fréquentation de personnes par stéréo-vision.



Mesurer de manière fiable la fréquentation d'un établissement permet d'en optimiser les budgets liés à sa gestion globale,notamment dans les domaines RH (adaptation du personnel d'accueil, de la force de vente...) et marketing (quantifier l'impact des campagnes de ré-agencement d'univers, mesure de l'impact d'une PLV...).



Notre technologie basée sur la stéréo-vision et la reconstruction 3D du visiteur nous permet de garantir une fiabilité des données > à 99% et de proposer du comptage temporaire pour des évènements ponctuels.



Nous proposons des solutions sur mesure, adaptées aux environnements de chacun et fournissons des rapports d'analyses personnalisés basés sur des keydrivers répondant aux problématiques clients définis en amont.



http://www.3dcounting.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=tVzYR8vFxWY&feature=youtu.be



