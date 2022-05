Quentin BOUTONNET

Digital Native, les nouvelles technologies sont mes armes.



Passionné de web 2.0, de cinéma, de musique, de photographie, d’illustration et de nouvelles technologies mais surtout de ski.



J’adore voyager et faire de nouvelles rencontres.



Webkid depuis toujours et à jamais.



Always connected, always learning, Student #SUPDEWEB.



Mes compétences :

Marketing

Programmation

Web Development/ Web Programming

WebDesign

Culture digitale

Social Media

JQuery

Création de contenus

Gestion de projets

E.marketing

Communication

Social Media Marketing

Digital

Online advertising

Internet

web 2.0

e-Marketing