Quentin BRECHOTEAU

Dynamique, sérieux et intéressé sont trois mots qui me décrivent succinctement. La tête sur les épaules, je n'hésite pas longtemps avant de relever les défis qui se proposent à moi et peuvent me faire évoluer personnellement et professionnellement. J'aime travailler en équipe et manager. Fort d'expérience dans le milieu du managerat sportif (Handball en national), j'ai pu appréhender rapidement la gestion de l'humain et mener mes équipes au plus haut. Ces compétences acquises, je les transpose dans tous les domaines que je côtoie, grâce à ma forte capacité d'adaptation. J'aime découvrir, relever les défis et surtout, les mener à bien.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Événementiel sportif

Management

Management qualité