Quentin BRENOT

Ingénieur INSA en Génie Civil, diplômé en octobre 2015.

Domicilié à Lyon, je suis actuellement ingénieur travaux chez Coiro TP, entreprise de construction spécialisée en Génie Civil et Génie Urbain.

Dynamique, volontaire et à forte capacité d'adaptation, les nouveaux défis ne me font pas peur et j'ai soif d'apprendre.



Mon goût pour le BTP s'est révélé lors d'un séjour linguistique au Canada.

Accueilli pendant un mois par une famille d'architecte, j'ai pu partager leur quotidien. J'ai notamment assisté à la genèse de leur future villa. Le projet, alliant technologie, développement durable et esthétisme était très bien pensé, et avait été imaginé par le père. Celui-ci m'a alors transmis sa passion pour la construction.

J'ai dès lors décidé de consacrer mon avenir à l'édification des ouvrages de demain.



Mes compétences :

Autocad

Revit

Arche

Robot Structural Analysis

Microsoft Office