Quentin BRESSOT

Je viens d'être diplômé du programme Grande Ecole à NEOMA Business School Reims (Ex-Reims Management School) en parcours DSCG.



Je me dirige vers les métiers de la finance d'entreprise.



J'ai une expérience en contrôle de gestion (Sales, COGS, OPEX) chez Parrot et je suis actuellement en stage de fin d'études en contrôle de gestion investissements chez Moët Hennessy Champagne & Services (Groupe LVMH).



Je suis rigoureux dans mon travail, proactif et je sais êtrte force de proposition pour améliorer l'existant.



Je suis à la recherche d'un CDI à partir d'Octobre 2015 en contrôle de gestion, consolidation ou en tant que Business Analyst.



Mes compétences :

Gestion

Finance d'entreprise

Finance

Comptabilité

SAP BO

BPC for SAP