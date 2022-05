Quentin BRION

Issue d'une formation de Manager en Ingénierie informatique (Bac +5) en alternance je travaille actuellement pour Orange au sein de la DESI au poste d'Ingénieur Production



Je maîtrise les fonctions de l'administration système et réseau au cours des mes années d'apprentissage. J'ai aussi acquis des compétences en SAN et en Virtualisation. C'est grâce à mes 5 années d'apprentissage que j'ai pu acquérir ces compétences.



Je suis passionné par les nouvelles technologies et l'avenir de l'informatique. Cette passion a commencé avant que j'entame des études informatique. Je m’investis personnellement dans la découverte de nouveaux matériels et technologies.



Certification : VMware Certified Associate - Data Center Virtualization

TOEIC : 835



Mes compétences :

VMWare

SQL

PHP

Java

HTML

Linux

Windows

Vmware esx

Windows server

CFT

$Universe

QC