Olivier TEUMA

Actuellement à l'ITIN, école supérieure de la CCI de Versailles Val d’Oise Yvelines pour y suivre la formation du M2IRT en alternance (Manager en ingénierie de l’informatique, des réseaux et des télécoms).



Je recherche donc une entreprise se situant en Ile-de-France, afin d'y préparer ma formation d’apprentissage en alternance (5 semaines école/8 semaines entreprise), me permettant d’appliquer les connaissances apprises au long de mes semaines d’école en entreprise.



Mes atouts pour y parvenir sont ma motivation, ma détermination, mon autonomie et ma rigueur dans le travail, acquis dans le cadre de projets durant mon cursus scolaire.



Je sais manipuler différents systèmes d'exploitations comme:

- Windows XP

- Windows 2000

- Windows 98



Je maitrise les langages, environnements de développement suivants:

- C/C++

- Java

- LabView

- VBA Excel

- Assembleur

- UML

- XML



JE possède également des compétences réseau:

- Adressage IP

- outil CISCO Packet Tracer

- configuration de VLAN

- Routage static



Je suis entrain d'apprendre en autodiacte le Java ainsi que l'utilisation de logiciels 3D tel que 3dsmax et maya.



L'expérience amenée par cette formation me semble donc indispensable à la réussite de mon projet professionnel et me permettra d'intégrer un secteur où les métiers sont multiples et en constante évolution.





Vous pouvez me contacter a cette adresse : oteuma@gmail.com



Mes compétences :

Chargé de projet

Informatique

Réalité virtuelle

Visual Basic for Applications

Mercury Quality Center

back office

Personal Home Page

Microsoft Access

Mercury Interactive Quicktest

JavaScript

UML/OMT

SQL

MySQL

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Microsoft Excel

Mantis

AJAX

PHP