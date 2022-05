Quentin BROCHARD

Récemment diplômé Ingénieur en Agroalimentaire et Génie Biologique de l’ENSCBP de Bordeaux, je suis en recherche active d’une opportunité en Recherche et Développement me permettant d’entrer pleinement dans la vie active.

Je suis disponible immédiatement sur toute la France, et ouvert à toute opportunité dans le secteur Agroalimentaire (Alimentation humaine, Nutrition, Cosmétique, PetFood) idéalement dans la gestion de projets et le développement produit voire la qualité produit.

Ces dernières années, j'ai effectué plusieurs stages en R&D en entreprise dont deux de longue durée, en France et à l'étranger en environnement anglophone. Je suis curieux, déterminé et j'apprécie fortement le relationnel.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via ce réseau !