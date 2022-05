Quentin CALVINHAC

Bonjour,



Photographe freelance de 34 ans basé sur Paris 11, je suis disponible pour toute collaboration photographique en France et à l'étranger.

Fort d'une expérience de 7 ans dans la photographie, dont 3 ans en tant qu'indépendant, je propose un large éventail de prestations :



- événementiel d'entreprise,

- communication, packshots,

- portraits collaborateurs,

- architecture intérieure et extérieure.

- formation en photographie et en traitement d'image (photoshop et lightroom)



Anciennement acheteur marketing comm dans le secteur bancaire, je suis à la fois conscient des priorités du monde de l'entreprise, en termes de qualité/couts/délais, et compétent sur divers domaines qui créent à mon profil une certaine valeur ajoutée : expertise sur la chaine graphique, maitrise de l'anglais et l'espagnol, compétences professionnelles sur les logiciels de traitement, connaissance du monde de l'entreprise, forte réactivité.

Je suis équipé d'un Nikon D800 et je maitrise les logiciels Photoshop CS5 et Lightroom 4.



Je peux bien évidemment proposer aussi des prestations diverses pour particuliers.



Mes compétences :

Photographie

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Achats internationaux

Evénementiel