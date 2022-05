Quentin CANAL

Cela fait plus d'un an que je m'investis au sein du service clientèle du Laboratoire Natur'Avignon avec pour objectif la gestion du pole client en front office (appel entrants, commandes, vente additionnelles, expéditions, réclamations, conseil nutrition et santé), et en back office (SAV, recouvrement, suivi client, suivi qualité, suivi commercial, suivi des indicateurs produits). Mes compétences en stratégie marketing et gestion ont également était sollicitées lors de la remonté de l’information pour le développement de nouvelles gammes et d'une nouvelle stratégie de croissance au sein d'une de ses filiales.

C’est réellement une expérience complète de gestion du pole client avec pour objectif la satisfaction client la fluidité du trafic, l'optimisation des procédure Back office, l'augmentation du CA par ma participation a la mise en place d’opérations commerciales et le développement de nouvelles gammes de produits destinés à fidéliser la clientèle. Mon investissement et notre travail commun nous a permis en 1 an d'augmenter significativement notre base client et de doubler la marge par catalogue.



Mes compétences :

Communication

Techniques de vente

Suivi clientèle

Prospection commerciale

Développement commercial

Adobe

Comptabilité

Gestion

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Marketing

Finance

Management