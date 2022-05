Quentin CANOVAS

Je suis élève en cycle ingénieur, à l'ISTIA sur Angers. Je suis dans le cycle SAGI : Système Automatique et Génie Informatique car je suis passionné de nouvelles technologies et de robotiques.

Je suis à la recherche d'un stage à l'étranger pendant 3 mois pour mes études dans le domaine de l'informatique et/ou la robotique.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

SolidWorks

Python

Google Sketchup

OpenGL

PHP

UNIX

Unity 3D

MySQL

C#

C