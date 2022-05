Quentin CELLIER

DB Vib groupe expert en analyse vibratoire et acoustique depuis 1975 commercialise via son entité dB Vib Instrumentation un panel de technologies au service de la maintenance conditionnelle des industries :



-Alignement laser d'arbres en étant distributeur exclusif en France, Italie et Afrique francophone de la marque "Easy-Laser".



-Thermographie Infrarouge, nous sommes un canal de vente spécialisé pour les marques Fluke et Infratec.



-Détection de fuite par ultrason en commercialisant la gamme de produits de UE Systems.



-Détection de décharges partielles (de surfaces et internes) sur les installations Moyenne et Haute Tension (EA Technology)



-Équilibreuses



-Sonomètres et Dosimètres (Kimo)



-Analyseur SF6 (ZeroWast, Asserolys, Smartfill.)



- Analyseurs et Collecteurs de VIBRATIONS ainsi qu'une large gamme de capteurs et accéléromètres ( mono et tri-axials)



