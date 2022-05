Titulaire d'un BTS Etude et Economie de la Construction depuis Juillet 2011, et ayant acquis un an d'expérience au sein de l'agence A+Holding entreprise pluridisciplinaire.

J'ai pu travaillé sur différents projets (logements collectifs, immeubles de bureaux, EHPAD, etc).



Mes compétences :

CCTP