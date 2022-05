Je suis actuellement en mission d'interim chez Quiksilver Europe à Saint Jean de luz où je mets en page les catalogues BtoB DC snowboard et Roxy women Europe, Japon/Australie, et Amérique. C'est un travail de mise en page à partir d'une base de données avec mis en relation direct avec les designers et chefs de produits du monde entier afin de mettre à jours les modèles et références. Je fini fin Décembre ma deuxième mission.



J'ai effectué un stage d'infographie 2D/3D de 6 mois dans le pôle communication d'une entreprise parisienne (Orpi Immobilier/Viala Fleury immobilier ) où je gérais l'ensemble du plan de communication (définition des besoins, brainstorming, charte graphique, etc). Dans cette entreprise, j'ai réalisé, entre autre, des vidéo d'introduction, des interviews d'avocat comprenant la gestion de la lumière, du cadrage et du positionnement des acteurs/avocats, du détourage fond vert (Keying) ainsi que des jingles en motion graphics. J'étais également en charge des visuels pour le print (flyers, cartes de visite, papier entête, plaquettes, etc) et du design web (Design et interface de quatres sites web de l'entreprise pas encore disponible).



De plus, j'ai travaillé dans le domaine de la formation (réalisation d'un dvd de formation consacré à 3dsmax chez formacd) et de l'animation pré-calculée (élaboration d'un pilote de série entièrement réalisé sous blender avec une équipe de quatre personnes chez Octopod-Studio), ce qui a fait de moi, quelqu'un de polyvalent et d'autonome.



Mon envie d'apprendre et de me perfectionner font que je m'adapte très vite à tous les softs et tous les projets.



Si nécessaire, vous trouverez ma démo real (sans son) sur vimeo à cette adresse :

https://vimeo.com/68679526



Mon site internet :

http://quentin.chambon.perso.sfr.fr



Ainsi que d'autres vidéos de mes projets :



ZCorps resume :

http://quentin.chambon.perso.sfr.fr/zcorps



Dessins d'enfants (court métrage d'animation en collaboration avec deux classes de l'école maternelle Jean Jaures de Léognan) :

https://vimeo.com/61783778



Red (projet de groupe de 4 personnes de master 1) :

https://www.youtube.com/watch?v=xqRh6sEQFRA

https://vimeo.com/53748628



Patient 13 (projet de 3ème année) :

https://vimeo.com/53783591



B2DM (projet de groupe de 7 personnes de master 1 : Réalisé en 5 heures de la pré-production aux rendus) :

https://www.youtube.com/watch?v=wwpxNhamd7g



Mes compétences :



3D : 3DSMax (2009- > 2013) , XSI (2010- > 2013), Maya (2010- > 2013), Blender.

- Modélisation : 3ds Max, XSI, Maya, Blender

- Shading/Texturing : 3ds Max, XSI, Blender (Cycle) - Photoshop (for UV)

- Lighting : 3ds Max, XSI, Blender

- UV Unwrapping : 3ds Max, XSI, Blender

- Rigging : 3ds Max, Softimage-XSI

- Animation : XSI, 3ds Max, Maya, Blender

- Compositing : Fusion, Blender.



2D : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash), Gimp



Montage et autre : Premiere, After Effect, Fusion, Nuke

Shooting photo et vidéo (mise en place de l’éclairage, des intervenants et réglages des prises de vue et sonore), détourage fond vert/bleu, vignettage, habillage vidéo, intégration et harmonisation colorimétrique et sonore, motion graphic.



Scripting : Maxscript pour 3ds Max, Python ou ICE (nodal scripting) pour XSI,

Javascript pour AfterEffect et Photoshop.





