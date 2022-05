Quentin CHAPUIS

J’ai obtenu mon baccalauréat économique et social, spécialité mathématiques au lycée Saint-Alyre. J’intègre un BTS Assistant Manageur ou Assistant de Gestion PME-PMI en alternance à la rentrée 2016.

Afin de finaliser mon inscription, je souhaite rejoindre une entreprise en apprentissage. Les cours débutent fin Aout 2016, le rythme de mon alternance est de 2 jours par semaine en école et 3 jours en entreprise. De fait, je recherche un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans un établissement pour une durée de 2 ans.

Rejoindre une entreprise me permettra de développer des compétences dans le domaine de la relation du personnel et dans la conduite de projets décisionnels. Intéressé par la gestion humaine et le bien-être au travail, mon intégration au sein de l’équipe RH (ou administrative) m’offrira l’opportunité d’apprendre le métier.

La contribution à l’amélioration de l’organisation, la gestion et la prise en charge des activités déléguées mais également les enjeux du management international nécessaire à l'activité de l’entreprise m'intéressent particulièrement. les maîtrises de l'entreprise me permettront de concrétiser mon projet futur qui est d’intégrer le service RH d’une entreprise.

Organisé, dynamique, ambitieux et ayant une aisance relationnelle, je suis déterminé à travailler de manière assidue et à m'investir totalement si on me donne l'opportunité de devenir apprenti dans une entreprise.

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel