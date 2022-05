Quentin CHASSAT, 25 ans à la recherche d'un CDD/CDI en import/export ou marketing international



Diplômé du M2 Management International de l'IAE de Poitiers



Grand intérêt pour le secteur des voyages et séjours linguistiques car belle expérience effectuée mais pas fermé à d'autres secteurs.



Parcours universitaire et professionnel toujours tourné vers l'international et spécifiquement les pays...





Mes compétences :

Pack Office

GANTT Project

Design

Marketing opérationnel

Credoc

Marketing direct

Marketing

Marketing digital

Incoterm