Quentin CHASSEL

Passionné d'informatique, j'ai démarré une initiation au développement web en formation autodidacte avant de continuer des études supérieures dans le domaine, par une formation en alternance.



Cette formation en 2 ans conduisant au BTS Informatique de Gestion à Sup2i, concilia l'apprentissage scolaire, et la mise en pratique des connaissances en entreprise (ST Microelectronics Grenoble).



Ma mission dans l'entreprise était multiple, allant de l'amélioration de l'existentiel, à la création de systèmes inexistants et ce, comprenant l'analyse des solutions, le développement, et la rédaction des documents associés.



Mes compétences :

Accessibilité

AJAX

CSS

HTML

HTML XHTML

Internet

Intranet

Javascript

Merise

Microsoft SQL

MySQL

PHP

Php MySQL

UML

W3C

Web

Webservices

Xhtml

XML

Java

Swing

Java SE

CSS 3

HTML 5

Python