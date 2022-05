Quentin CHATA

Passionné de sports mécaniques depuis mon plus jeune âge, j'ai couru en karting entre 1999 et 2005 en obtenant notamment un titre de champion de France en Formule FFSA en 2004.



Après un bac S-SI option physique-chimie (mention B) je me suis orienté vers l'ISAT, école d'ingénieur spécialisée dans l'automobile où j'ai été diplômé ingénieur mécanique en juin 2013.

J'y ai découvert les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique à travers deux stages ingénieur de gestion de projets et de méthodes.



J'ai poursuivi ce cursus par une année complémentaire en gestion, pour obtenir le diplôme de Master 2 - management et administration d'entreprises à l'IAE de Tours en 2014. Cette année s'est clôturée par un stage en tant que consultant maîtrise d'ouvrage au sein du Project Management Office du projet Flamanville 3 d'AREVA.



Mes compétences :

Ingénieur

Ingénierie

Automobile

Mécanique

Management

Conduite de projet

Spécifications fonctionnelles

Animation de formations

Aéronautique

Microsoft Access

Microsoft Office

Catia v5

Gestion de projet

Coordination de projets

Gantt

Microsoft Project

Cahier des charges

Project Management Office

CATIA

Solidworks

Microsoft Excel