Quentin CHATELET

Monsieur, Madame



Je suis à la recherche d’un emploi en tant que Technico-commerciale, ou commerciale au sein d’une entreprise automobile ou d'équipements automobile.

Mon métier actuel est mécanicien/technicien automobile, mais je dois renoncer à celui-là puisque je développe une allergie suite aux produits utilisés dans les ateliers (liquide de frein, nettoyant frein, diluant...).

Obtenir un poste de Technico-commerciale ou commerciale m’intéresse puisque j’aime la relation clientèle et le sens de la vente, grâce à mon dernier diplôme obtenu j’ai des connaissances en tant que technicien, conseiller et commerçant dans le métier de l'automobile. De plus j'ai toujours entretenu une excellence communication clientèle.

Cependant si vous n’avez pas de postes similaires à me proposer je suis ouvert à toutes autres propositions.

Je reste à votre disposition pour d'éventuels questions ou informations.

Cordialement.





Mes compétences :

Dynamisme