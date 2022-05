Quentin CHERADAME

Etudiant à l'IUT de Montluçon en deuxième année au sein du département technique de commercialisation ainsi que membres actif de la junior entreprise PRO.TE.CO dans le service Animations Economiques Caritatives Commerciales et Culturelles. (AE3C)

Je me décris comme une personne dynamique de par mon implication dans mes projets, qu'ils soient scolaire au sein de mon service ou extra-scolaire en tant que entraîneur de basket.

J'aime le relationnel et le travail d'équipe.

Je recherche un stage dans le secteur de la vente, le secteur de l'immobilier, le marketing , la communication.

Recherche une opportunité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Economie

Comptabilité

Communication

Marketing

Microsoft PowerPoint