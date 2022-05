Quentin CLEMENT

Sortant d'un baccalauréat Scientifique avec spécialité mathématiques, j'ai préféré me tourner vers le commerce international avec l'ambition d'obtenir le MBA de l'University St John's de New York en commerce international.

Je désire parler de nombreuses langues afin de pouvoir me positionner dans l'achat international dans de grandes entreprises.

Aimant bouger, aimant voyager et passionné de cultures étrangères et de sport. J'aimerai réunir le tout ce qui constitue mon objectif de carrière.



Mes compétences :

Marketing

Management

Comptabilité

Informatique

Finance

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Commerce international

Microsoft Office