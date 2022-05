Quentin CONTREPOIS

Ingénieur Docteur en Science et Génie des Matériaux.

J'ai débuté ma carrière d'ingénieur sur trois projets de recherche collaboratifs financés par l'UE en tant que responsable de la caractérisation métallurgique et mécanique de matériaux métalliques et de l'interprétation des leurs propriétés.

Cette expérience s'est conclue par la rédaction d'un nouveau projet de recherche dont le financement a été accepté à hauteur de 1.5 M€, et dont mon successeur bénéficie aujourd'hui.



J'ai rejoint l'industrie en 2011 dans le secteur des traitements thermiques et dépôts sous vide à façon. Je suis en charge du développement industriel des nouveaux procédés implantés au sein du groupe (technologie de dépôt sous vide, traitements thermochimique plasma). Parallèlement je suis responsable des études techniques et de la mise en place des gammes de traitement de ces nouveaux procédés pour nos clients.

Ce travail développe chez moi un mélange de Rigueur, d'Innovation, de Sens du service, d'Adaptabilité et de bon Sens Pratique.



Mes compétences :

Science des matériaux

Sciences de l'ingénieur

Gestion de projet

Recherche scientifique