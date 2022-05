Hello, je m’appelle Quentin Cougniot, j’ai 20 ans.

Je suis WebDesigner, intégrateur et videomaker habitant dans la région Parisienne. Je sors d'un Bac L option Art mention Assez Bien et je suis actuellement étudiant de troisième année à l'EEMI (École Européenne des métiers de l'Internet).



Depuis toujours je suis passionné par la création. Voilà pourquoi j’ai voulu faire de l’Arts au lycée et pourquoi je me suis tourné vers le métier de WebDesigner. Cela me permet d’exprimer ma créativité, d’inventer, d’imaginer, de m’inspirer et rendre chaque site internet, chaque application ou même projet unique tout en y reflétant un soupçon de personnalité.



Mon portfolio : http://www.cougniot.fr/

Contactez moi : quentin@cougniot.com



Mes compétences :

Développement web

Adobe After Effects

Montage vidéo

Intégration web

Adobe Audition

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Muse

YouTube

Adobe Premiere

Montage photo

Web design

iMovie

Muse

Microsoft Windows

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

HTML5

Final Cut Pro

Cascading Style Sheets

Apple iWork

Adobe Premier

Adobe

motion Design

Android