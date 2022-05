Actuellement en poste en tant que Chargé d'affaires junior chez Le Nerrant (chaufferies industrielles) à Bourgbarré.

Je suis en charge de la réalisation et du suivi des offres et de la gestion de chantiers.

Je suis en relation avec les fournisseurs et les intervenants sur le terrain.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Bureau d'études

Thermique

Technicien

Prescriptions

Autocad

Ventilation

Bureautique