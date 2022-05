Quentin CREN

Bonjour,



Diplômé d'un Master 2 Marketing, je suis actuellement Chef de Projets dans une entreprise de communication.

Digipictoris est spécialisée dans la communication audiovisuelle et réalise des films pour les professionnels et les médias (prises de vues au sol, prises de vues aériennes au drone, motion design).



Mon rôle est de faire le lien entre le client et l'équipe de production. De la définition des besoins client à la livraison finale, en passant par le tournage et la post-production.



Mes compétences :

Pack Office

Adobe Photoshop

GIMP

Marketing

Communication