Quentin D'EPENOUX

Depuis juillet 2009, je suis Délégué général de Terre Plurielle, fondation d'entreprise de Bouygues Construction.

J'ai crée cette fondation en étroite relation avec la direction générale et un groupe de travail dédié représentant les différentes fonctions opérationnelles de l'entreprise.



Mes missions :



- Analyse du sérieux des associations, des projets et leur mise en oeuvre.

- Préparation et animation des Comités de sélection et des Conseils d'administration.

- Animation d'un réseau de parrains (collaborateurs de Bouygues Construction).

- Reporting auprès de la Direction générale: le Président de Terre Plurielle est le PDG de Bouygues Construction

- Communication sur les projets dans les différents supports de communication interne et externe

- Gestion budgétaire: 3 500 000 €.



Je suis par ailleurs Responsable du mécénat de Bouygues Construction :

- Musée du Louvre : financement de l'aménagement muséographiquede salles - montant : 1 000 000 €

- Planète Urgence : envoi de 60 collaborateurs du groupe en mission humanitaire dans les pays du sud. Montant : 210 000 euros.



Mes compétences :

Mécénat

Communication