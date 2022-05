Quentin DAROUX

Venant d'un bac Science de l'ingénierie et du développement durable et actuellement en DUT génie industriel et maintenance à Chalon sur Saône. Cette formation que je suis actuellement, m'a fait acquérir de nombreuses connaissances dans plusieurs secteurs de l’industrie ; la mécanique, l’électrique, l’automatisme mais aussi les différentes opérations de maintenance préventive ou correctives à effectuer dans une entreprise. Ces compétences sont réutilisées lors de mes interventions dans les opérations effectuées par mon entreprise actuelle. Travailler au sein d'une société me permet de consolider mes compétences, acquérir une autre forme d'expérience dans le domaine de la maintenance et plus largement en milieu professionnel.



Mes compétences :

SolidWorks

Microsoft Word

Microsoft Excel

Programmation